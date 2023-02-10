لماذا نعتت أحلام إحدى متابعاتها بالـ(وسخة و الحقيرة)؟!

ردت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بعنف على احدى المتابعات، بعد أن اتهمتها فيه بالماسونية، بسبب إطلالتها الأخيرة في حفل (صوت الأرض) الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، حيث شاركت إلى جانب عشرات الفنانين العرب في تكريم المطرب السعودي الراحل طلال مداح.

و ردت أحلام على المتابعة ردا عنيفا قائلة: (الفاسقة انني يا وسخة روحي حسبي الله عليك ونعم الوكيل، جعل ربي يبتليك ويشغلك في نفسك يا حقيرة وتدعين الإسلام… الإسلام بريء من اشكالك يا بنت الحرام والماسونية انتي تعرفينها لأنك منهم يا وسخة، وشيلي حجابك واسحبي عليه السيفون الفاسقة انتي وأقسم بالله ما احللك ليوم الدين والله شهيد).