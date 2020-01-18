ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها الوحيد (صور)

احتفلت الفنانة ليلى علوي، بعيد ميلاد نجلها خالد وسط كوكبة من نجوم الفن، من ضمنهم الفنانة إلهام شاهين ومحمود حميدة وهاني رمزى ونيللي وهند صبري ونشرت فيديوهات و صور عبر خاصية ( ستوري) على حسابها على (انستجرام).

ليلى علوي، احتفلت قبل عدة أيام بعيد ميلادها، والذي يوافق 4 يناير/كانون الثاني حيث حرصت على توجيه رسالة شكر لابنها خالد، بعد احتفاله بعيد ميلادها، وسط عدد من أصدقائها والعائلة، ونشرت مقطع فيديو من الاحتفال الذي حرص على تنظيمه ابنها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور (إنستجرام)، وكتبت: (حبيبي يا خالد، فرحتني جداً باحتفالك بعيد ميلادي، يا رب نحتفل دايماً مع بعض).