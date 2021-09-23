ماجدة الرومي تتعرض للإغماء على مسرح مهرجان جرش

أصيبت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، بحالة إغماء نتج عن إصابتها بهبوط في ضغط الدم، أدى الى اختلال توازنها خلال احيائها أولى حفلات مهرجان جرش للثقافة و الفنون في الاردن.

وخلال تأديتها أغنيتها (أحبك جدا)، كادت الفنانة أن تقع أرضا لولا مساعدة أحد الموسيقيين الذي حملها خارج المسرح.

وعادت المطربة الكبيرة ماجدة الرومي الى المسرح مرة أخرى، واستكملت الحفل بعد دقائق من تعرضها لفقدان توازنها ، وسط ترحيب حار من الحضور بعودة المطربة ماجدة الرومي لإحياء الحفل من جديد، والاطمئنان على حالتها الصحية.

وفي وقت سابق، أحيت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي مؤخرا حفلها الغنائي في قصر القبة بقيادة المايسترو نادر عباسي وأوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، في القاهرة.