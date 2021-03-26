ماجدة الرومي تصل القاهرة استعدادا لإحياء حفل في قصر القبة

تحيي المطربة ماجدة الرومي حفلا غنائيا 2 إبريل/نيسان المقبل بقصر القبة، ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع (فيسبوك) من المطار متجهة إلى القاهرة، حسب موقع صدى البلد.

وتجري الرومي بروفات مكثفة مع أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، ولمتابعة تفاصيل التجهيزات الخاصة بالحفل الذي تنوى أن يخرج بشكل غير مسبوق ويحمل العديد من المفاجآت للجمهور المصري.

وكانت ماجدة الرومي أعربت في وقت سابق عن سعادتها بالعودة والغناء في مصر خاصة وأن الحفل يقام في أحد أهم القصور التاريخية المصرية التي لم يشهد لسنوات طويلة حفلات فنية مما يضفي على الحفل حالة خاصة ومختلفة، ويعد حفل قصر القبة أول الحفلات التي تحييها ماجدة الرومي في 2021 لتكون بذلك أول فنانة تغنى في قصر القبة.