ماجد المهندس يطرح أغنيته الجديدة (نصاب) على (يوتيوب)

طرح المطرب ماجد المهندس أغنية جديدة بعنوان (نصاب) على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقي محمود الشاعري ، حيث طرح المهندس الأغنيته الجديدة عبر موقع الفيديوهات (يوتيوب) وحققت خلال 18 ساعة، 70 ألف مشاهدة.

يذكر أن ماجد المهندس قد انتهى من تسجيل أحدث أغانى ألبومه الجديد في 2021، وكانت آخر الأغاني التي تم تسجيلها (الفاتنة) من ألحان أحمد الهرمي ومن توزيع سيروس، والأغنية الأخرى (مسكين) من كلمات فيصل الشعلان وألحان محمد الطويحي وتوزيع سيروس، ومن المتوقع طرح الألبوم صيف هذا العام 2021.

يُذكر أنّ النجم العراقي أحيا يوم أمس حفلاً فنياً (أون لاين) بمناسبة العيد السعيد، من خلال تطبيق شاهد وبالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية