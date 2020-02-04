ماجد المهندس يطرح البومه الجديد (شهد الحروف)

طرح المطرب ماجد المهندس أحدث ألبوماته، والذي يحمل أسم (شهد الحروف)، وجاء ذلك عبر قناة (روتانا) الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي (يوتيوب).

ويضم الألبوم تسع أغاني، وهي: قاضي غرامي كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان طلال، وتوزيع خالد، يكفي غياب كلمات سعود بن عبدالله، وألحان طلال، وتوزيع زيد عادل، عيد ميلاد كلمات خالد المريخي، وألحان طلال،وتوزيع مدحت خميس، المسألة فيها إن كلمات خالد المريخي، وألحان طلال،وتوزيع حسام كامل، بنام كلمات يوسف الشطي، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل، و غيرها.