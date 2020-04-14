مارسيل خليفة يحتفل بشفاء ابنه من فيروس كورونا بهذه الكلمات

أعلن الفنان اللبناني مارسيل خليفة ، شفاء نجله عازف البيانو رامى خليفة، من فيروس كورونا، موجها له رسالة مؤثرة عبر حسابه على (فيسبوك)، حيث كتب مارسيل، قائلا:( كم نحبّكم إلى الأصدقاء الكُثُرْ المنتشرين على هذه البسيطة أقول لكم: البارحة في عيد القيامة وبعد شفاء ابني رامي أقدمنا إلى ميل غريزي فينا إلى عيش معنى القيامة بعد شهر من القلق المضني).

وتابع ( لقد أجتاز رامي خليفة الأيام الصعبة وشفي من إصابته بالڤيروس والذي هو جزء من الطبيعة ويشارك هذه الحقيقة مع الانسان. بهذا الصمت وبهذا الحجِر وبهذه العزلة وبالوقت الذي امتدّ بنا طويلاً قرابة الشهر كما لو كنّا في حلم أو أنني الآن أروي حلماً وليس حقيقة عشناها وكان السبيل للشفاء هو دواء الحب الممزوج بالموسيقى)، حسب موقع اليوم السابع.

أكمل مارسيل رسالته، قائلا:( ما كان أسرع الملل الذي كان يتسلّل إلى عادات ألفناها: سهرة على وتر أو دمعة في العتمة نذرفها. إمرأة تخاطبها شعراً وثورة تشرب نخبها خمراًكل شيء كان يتسلّل إلى ليلنا: القلق، الشك، السؤال، الغبار، الديار وبقية خيوط عالقة في ذيل النهار الطويل الطويل الطويل في الفضاء الموحش).

واختتم رسالته، قائلا:( شكراً للكل في القارات البعيدة وشكراً للكل في الجزيرة الكبيرة التي نعيش فيها الآن. ونلتقي بفرح غامر مع العائلة الصغيرة والكبيرة والأصدقاء وننتظر ربما طويلاً فتح الأجواء لنلتقي سويّة من جديد وكم نحبكم).