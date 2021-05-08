ماغي بوغصن تكشف موقفها من استقالة نوال الزغبي من نقابة الفنانين

بعد أن أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ​​ إستقالتها من نقابة الفنانين المحترفين في لبنان، بسبب منعها الفنانين من التعرض للأحزاب والتيارات السياسية، علّقت الممثلة اللبنانية ماغب بوغصن​ على قرار الزغبي، وكتبت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: (ما بعرف ليش بيعتبروا الفنان جايي من غير كوكب وما خصو بكل شي عم يصير ببلدو. بحترم موقفك حبيبتي)، حسب موقع الفن.

من جهة أخرى، شوّقت الممثلة اللبنانية ​ماغي بوغصن​، الجمهور للحلقات المقبلة من مسلسل (للموت)، وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام): (كل شي مرق بمسلسل للموت بميلة.. ومن هالحلقة وبالطالع رح تصير الأحداث بميلة تانية شو بتتوقعوا؟).

يذكر أن مسلسل (للموت) الذي يعرض حالياً يلاقي نجاحاً وأصداءً مشجعة للممثلين المشاركين فيه، منهم ماغي بو غصن، محمد الأحمد، دانييلا رحمة، باسم مغنية، خالد القيش، فادي أبي سمرا، وسام صباغ، كارول عبود، فيفيان أنطونيوس، أحمد الزين، ختام اللحام، رندة كعدي، خالد السيد، علي الزين، سليم حلال، رنين مطر، روزي الخولي وريان الحركة، من كتابة نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر.

وتأتي أحداث للموت في إطار درامي اجتماعي مثير ذي قضايا متعددة، تختصر في الطمع والسلطة، وتدور بين الفقر والاقتناع، وكل ما يولده ذلك التنافي الهائل بين العالمين.