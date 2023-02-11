مايان السيد تحتفل بتخرجها من الجامعة الأمريكية: (فركش!)

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد جمهورها بلحظات احتفالها بتخرجها من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وعبر حسابها الرسمي على موقع (إنستغرام)، نشرت مايان السيد مجموعة من الصور والفيديوهات ، ظهرت فيها سعادتها الغامرة بالتخرج، وقد لاقت تفاعل جمهورها الذين هنأوها بالمناسبة.

من جهة أخرى، تستعد الفنانة لخوض السباق الرمضاني المقبل، من خلال دورها في المسلسل الكوميدي (حمد الله على السلامة)، الذي يجمعها بالنجمة الكبيرة يسرا للمرة الثانية في رمضان.

مسلسل (حمد الله على السلامة) بطولة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.