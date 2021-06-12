مايا دياب تبهر متابعيها بأحدث إطلالاتها على (إنستجرام)

خضعت الفنانة اللبنانية مايا دياب لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات (إنستجرام).

وظهرت مايا في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستانا جريئا باللون الأصفر مكشوف البطن ونالت الصور إعجاب متابعيها وجمهورها.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية التي تكشف جمال عينيها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الغامق الذي يبرز جمال أنوثتها، كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.



وطرحت مايا دياب أحدث كليباتها (الكعب العالي)، من كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع هادي شرارة، وإخراج شيرين خوري.