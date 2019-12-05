مايا دياب تثير الجدل في السعودية بالفاتحة و إشارة الصليب!

أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب الجدل في كواليس مسرحية (لوكاندة الأوباش)، المقرر بدء عروضها في السعودية قريبا لقيامها بقراءة الفاتحة وأداء صلاة المسيحيين خلال الكواليس.



وظهرت مايا دياب في الفيديو الذي نشرته الفنانة بدرية طلبة وهي تضع يدها في يد نجوم العمل وتقرأ الفاتحة كاملة، رغم أنها مسيحية الديانة ثم قامت بأداء صلاة المسيحيين، حسب موقع صدى البلد.

يذكر أن مسرحية (لوكاندة الأوباش) من بطولة ماجد المصري، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجي علي، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهي من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.



