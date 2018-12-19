فيديو: مايا دياب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها داخل حافلة شفافة وفي الشارع العام..شاهدوا الكرنفال!

مايا دياب

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها عبر حسابها على موقع إنستغرام أجواء الاحتفال الغير الاعتيادي، والتي حضّرت له بمناسبة عيد ميلاد ابنتها الوحيدة "كاي"، حيث أنها استأجرت شاحنة تحتوي على صندوق خلفي شفاف وممتلئ من الداخل بالزينة والبلالين.

وفي بداية الفيديو طلبت مايا من ابنتها كاي الصعود للشاحنة، ليذهبوا بعدها في جولة في الشارع العام وسط ذهول المارة والناس في سياراتهم الذين التقطوا الصور، ولم يقتصر الأمر على ذلك، حيث أنهم وصلوا إلى مكان الاحتفال الذي كان مليئًا بأصناف الطعام المتعددة وقالب الحلوى الطبقات بالإضافة إلى الأغاني والموثرات الضوئية بألوان مختلفة.

على صعيد آخر، كانت النجمة مايا دياب قد طرحت أغنية "يا نور العين" للفنان عمرو دياب، والتي أعادت غناءها بمشاركة كل من النجم مساري وفرينش موناتانا، وحققت نسب مشاهدات عالية عبر موقع يوتيوب وصلت إلى ما يقارب الـ6 ملايين.