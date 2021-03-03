مايا دياب تشارك متابعيها بأحدث جلسة تصوير: (ثقة..قوة..نجاح)

خضعت الفنانة اللبنانية مايا دياب لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستجرام).

وظهرت مايا في الصور بشكل أنيق وجذاب وسط الزهور، ونالت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها، حسب موقع مصراوي.

وعلقت الفنانة اللبنانية مايا دياب، على الصورة التي نشرتها، من دبي مكان إقامتها، كاتبة: (ثقة..قوة..نجاح).

يُذكر أن آخر أعمال مايا دياب أغنية (يابا يابا)، والتي طرحتها على قناتها الرسمية بموقع (يوتيوب)، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.