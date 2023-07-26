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مايا دياب تطرح كليب أغنيتها الجديدة (تقلان)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 26 تمّوز / يوليو 2023 - 03:29
مايا دياب
مايا دياب

البوابة-طرحت الفنانة اللبنانية مايا دياب أحدث كليباتها الغنائية(تقلان)،  عبر قناتها بموقع (يوتيوب)

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وأغنية (تقلان) من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، توزيع هادي شرارة، و الكليب من إخراج جو بوعيد.

وتقول كلمات الأغنية :

تقلان على مين، تقلان على مین، و النبي مسكین، كیدي كید تعابین، ھتخسر یا كبير...)

وكانت مايا دياب، قد طرحت فى شهر مايو /أيار الماضي، أغنيتها (طاقة إيجابية) من كلمات وألحان محمد يحيى و توزيع خالد نبيل، وقد تم إطلاق الأغنية تزامنا مع الكليب المصور الخاص والذي حمل توقيع المخرج رجا نعمة.

مايا دياب

 

 


 

كلمات دالة:مايا دياب

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