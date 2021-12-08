مايا دياب تلوم شيرين عبدالوهاب على طلاقها.. لكن ماذا حدث لوجهها؟!

صدمت الفنانة اللبنانية مايا دياب جمهورها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكلها الغريب نتيجة عمليات التجميل المبالغ فيها، وبتصريحاتها حول أزمة شيرين عبدالوهاب وزوجها.

أطلَّت مايا دياب حديثًا في لقاء صحفي مع برنامج "ET بالعربي" وتحدَّثت عن أزمة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب، وأشارت أن شيرين مُخطئة في عرض حياتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: "يمكن الغلطة الأساسية أنه شيرين أو غيرها من الفنانات حطوا حياتهم الشخصية قدامكم (الإعلام)".

وأكَّدت دعمها ومساندتها لها خلال محنتها، وأعربت عن حبها لها وتمنت لها الخير خلال الأيام القادمة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات مايا، فكتبت إحداهن منتقدة: "مجتمع يلوم المراه بكل شي".

وعلَّقت إحداهن: "الغلطة الزواج غير المتكافئ مراة ناضجة تبي الاستقرار مع رجل منطلق يبي شهرة وحياة وأطفال يعني لسى في البداية ..البداية والنهاية استحالة يجتمعون".

مايا دياب والمبالغة في عمليات التجميل



ومن جهة أخرى، لاحظ المتابعون شكل مايا دياب الغريب نتيجة المبالغة في عمليات التجميل، فبدت كلعبة بلاستيكية بفك عريض وشفتين كبيرتين، ووجنتين بارزتين، وعيون مشدودة كثيرًا بدت أشبه بعيون القطة.

فكتبت إحداهن: "سيبك من شرين دلوقتي خلينا معاكي انتي ايه ده"، وأضافت أخرى "ماهمتني شيرين قد ماهمني وجهك شو عامله فيه".

