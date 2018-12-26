فيديو: مايا نعمة ترد على طلب الزواج من مدربها بالقُبلات والأحضان..غاية في الرومانسية!

مايا نعمة برفقة مدربها شربل أبو خطار

فاجأ المدرب الرياضي شربل أبو خطار حبيبته ونجمة ستار أكادمي مايا نعمة بتقديمه خاتم الزواج بشكل رسمي أمام الجميع، حيث ظهر في الفيديو يغني برومانسية ويتقدم لها راكعًا على ركبتيه طالبًا منها الزواج، لتقابله بالإيجاب وبقبلات على فمه وأحضان حارة تعبيرًا عن فرحتها.

وبما أن الفرحة أصبحت فرحتين، شاركت مايا نعمة صورة من الخطوبة عبر حسابها على موقع إنستغرام وتركت عليها تعليقًا قالت فيه: "لا يوجد عيد ميلاد أفضل من هذا" قاصدة بذلك الأعياد المجيدة (الكريسماس)، ومن جهته نشر أبو خطار فيديو وعلق عليه: "لقد وافقت".

View this post on Instagram A post shared by Charbel Abou Khattar (@charbelcak) on Dec 25, 2018 at 6:06am PST

الجدير ذكره أن مايا نعمة قد فاجأت متابعيها في عام 2017 بخبر طلاقها من زوجها الأول الموزع الموسيقي وليد المسيح، وذلك بعد زواج وعلاقة دامت لمدة 7 سنوات.