رنا هويدي

سيطرت أخبار الفيديوهات الفاضحة للمخرج والبرلماني خالد يوسف على المشهد الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة جدًا، ولا زالت حتى هذه اللحظة محط اهتمام الرأي العام، وذلك بسبب أنه للمرة الأولى تحدث مثل هكذا فضيحة ويقع فيها أسماء معروفة ومشهورة في الوسط الفني المصري.

وتداول روّاد مواقع التواصل خلال الساعات الماضية شائعة جديدة حول أحد ضحايا الفيديوهات الإباحية وهي الإعلامية المصرية رنا هويدي، والذي قال البعض بأن زوجها طلّقها بعد تورطها في فيديو جنسي مع المخرج خالد يوسف، إلّا أن عدة تقارير صحفية نفت ذلك وأكدت أن الخبر لا صحة له أساسًا لأن رنا هويدي غير مرتبطة من الأساس.

الجدير ذكره أن رنا هويدي لم تكن الوحيدة التي وقعت في شباك خالد يوسف، فكان من ضمن القائمة كل من منى فاروق وشيماء الحاج ومنى الغضبان، وانتشرت أيضًا في وقتها بعض الأنباء عن تورط كل من رانيا يوسف وغادة ابراهيم إلّا أنهما نفيا ذلك وقاموا بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الشخص الذي قام بترويج هذه الشائعات.