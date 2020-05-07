ما علاقة زوج نانسي عجرم بـ الفنانة العالمية أريانا غراندي!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر القبض على شخص ما اقتحم منزل المُغنية أريانا قراندي محاولًا قتلها!

الخبر الذي صدم جمهور الفنانة العالمية، كان له وقع آخر على الجمهور العربي، إذ علقوا بـ "خليها تستأجر زوج نانسي عجرم" قاصدين ما حدث في فيلا عجرم عندما اقتحم شاب المكان بهدف السرقة وتهديد أمن أطفال عجرم مما دفع فادي الهاشم لإطلاق النار عليه وإردائه قتيلاً.

خليها تستأجر زوج نانسي عجرم — ود القاضي (@ahmed___alhaj) May 7, 2020

من جهة أخرى، يذكر أن "أريانا" كانت قد أُتهمت بسرقة فكرة فيديو كليب نانسي عجرم "ومعاك" بتنفيذ نفس الفكرة في فيديو كليب "7 Rings".

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يذكر أن قضية الدكتور فادي الهاشم ما زالت في القضاء، إذ أنها تأجلت بسبب انتشار فيروس كورونا في لبنان، إلا أن جميع الأدلة لصالح فادي الهاشم بالرغم من محاولات تشويه الحقيقة من قبل أهل المقتحم والمحامية السابقة للعائلة التي أعلنت انسحابها من القضية بعدما تم عزلها في البداية من قبل أهل المقتحم لتزويرها للحقائق وإعطاء آمال زائفة.

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