ما علاقة مريم اوزرلي بانفصال تشاغلار ارطغرل عن حبيبته؟

تداولت الصحف التركيا خبر انفصال بطل مسلسل العشق الفاخر تشاغلار ارطغرل عن حبيبته كايلا مانوكيان بعد علاقة استمرت لثلاث سنوات، بسبب الممثلة التركية الألمانية الشهيرة مريم اوزرلي.

وفي التفاصيل، حسب ما تناقلته الصحف التركية أن حبيبة الوسيم التركي قامت بإنهاء علاقتها معه، بعد أن رأت رسائل بينه وبين اوزرلي.

وذكرت وسائل تركية أن الوسيم التركي والجميلة الألمانية التركية قد تقابلا من أجل مشروع فليم جديد يجمعهما، وبحسب الادعاءات فقد كانت اوزرلي معجبة جدًا بتشاغلار، وقد بدآ في الحديث الودي بعد الاجتماع مما عزز الصداقة بينهما.

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وبعد علاقة استمرت 3 سنوات افترق ارطغرل عن حبيبته التي يقال أنه تعرف عليها في كواليس مسلسل "فضيلة خانم وبناتها" حيث كانت تعمل هناك كمساعدة أزياء، وتقول الإشاعات أنها قررت الرحيل عندما رأت الرسائل بين حبيبها ومريم.

ومن جهة آخرى، غابت الفنانة المبدعة عن الشاشات لفترة طويلة، حيث كانت آخر أعمال لها في 2017 فيلم " Oteki Taraf"، إلا أن الجمهورها تفاعل معها بشكل كبير بعد أن نشرت عبر حسابها الخاصة على انستغرام صورة قديمة لها، تم التقاطها لها في المانيا عندما كانت في الـ9 من عمرها.

وجذبت الصورة اهتمام معجبينها، حيث حصلت على أكثر من 300 ألف إعجاب في أقل من 24 ساعة.