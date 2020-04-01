مجد القاسم يقدم أدعية و رباعيات دينية في رمضان

يعتزم المطرب مجد القاسم و بالتعاون مع الشاعر الغنائي صلاح عطية، تقديم أدعية ورباعيات جديدة بشكل موسيقي مختلف على العود ليتم طرحها في شهررمضان المقبل، موضحا أن هذه الأدعية ستناقش الحالات الإنسانية والأوضاع الإجتماعية فى ظل الظروف الحالية، ومن المقرر أن يتم تسجيلها خلال الأيام المقبلة، حسب موقع اليوم السابع.

من ناحيه أخرى طرح مجد مؤخرا أغنية جديدة بعنوان (خليك ‏في البيت)، لحث الشعب المصري والعربي على البقاء في منازلهم والإلتزام ‏بالتوعية ‏وتعليمات الوقاية لمساعدة الدول في الحد من انتشار وباء كورونا ‏و‏السيطرة عليه، الأغنية من تأليف صلاح عطية وألحان مجد القاسم وتوزيع خالد ‏عرفة ‏وتم تسجيلها باستوديو مقام.