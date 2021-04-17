محمد الشرنوبي يكشف عن سر العلامة الحمراء على وجهه في (وكل مانفترق)

أكد الفنان الشاب محمد الشرنوبي، أن العلامة التى تظهر على وجهه فى مسلسل (وكل مانفترق)، ليس علامة تعرضه للضرب، مشيرا إلى أنها وحمة دموية، وقال :(من أول المسلسل ما أتعرض فى ناس فاكرة إنها ضربة، وفيه كوميكس كتير نزلت و هي فعلاً بتضحك جدا، بس تصحيح للي مش فاهم، دى حاجة اسمها وحمة دموية).

وقال الشرنوبي في منشور عبر حسابه الرسمى بموقع (فيسبوك)، :(وكل مانفترق... من أول المسلسل ما أتعرض فى ناس فاكرة إنها ضربة، وفيه كوميكس كتير نزلت و هي فعلاً بتضحك جدا، بس تصحيح للي مش فاهم، دى حاجة اسمها وحمة دموية، والصورة التانية لطفل عنده الوحمة الدموية دي)، حسب موقع اليوم السابع.

مسلسل "وكل ما نفترق" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9 مساء، بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.