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محمد رمضان متهم بالإساءة للعرب.. عاري الصدر فوق ظهر جمل

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 17 أيّار / مايو 2023 - 11:59
محمد رمضان
محمد رمضان

تعرض الفنان المصري محمد رمضان للهجوم بعد استعراض لمحات من أغنيته الجديدة التي تجمعه بمغني الراب الشهير "فيوتشر" Future، أغلى رابر في العالم.

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محمد رمضان على ظهر جمل

في التفاصيل، شارك رمضان متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام" لمحات من كواليس أغنيته الجديدة، يظهر في الصورة الاولى جالسًا على ظهر جمل أثناء تجوله في شوارع مدينة ميامي الأمريكية، حيث أطلَّ بصدر عارٍ وبنطلون سيندباد لمَّاع برونزي، بينما لفَّ رأسه بوشاح باللون البيج ووضع فوقه "عقال".

كما شارك مقطع فيديو قصير يظهر فيه رمضان واقفًا آخر ممر مضاء باللون الأزرق، وأمامه يقف طافم التصوير والمننتجين بعدسات كاميراتهم.

محمد رمضان

 

رمضان يتعرض للهجوم

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الكواليس، إذ أبدى البعض استيائهم من ظهور رمضان بالصورة النمطية التي توَّد السينما الأمريكية تصويرها للعرب، على أنهم يمتطون ظهور الجمال بديلًا للسيارات، ويرتدون البناطيل الفضفاضة بقصة "السندباد"، والعقال المقصب على رؤوسهم.

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وعلَّقت إحدى المتابعات مستهجنة: "للاسف امريكا في افلامها في اعلامها بيحولو يوصلو للعالم ان دي صورتنا وواقعنا".
وأضاف آخر: "يا جماعة لازم نصحح للغرب الستيريوتايب بتاعنا كعرب اننا راكبين جمال وبنتكلم من الخيمة!".

وعلَّق آخر ساخرًا مرفقًا تغريدة بصورة رمضان على ظهر الجمل: "المصريين: ليه الاجانب بيصوروا مصر اننا عايشين في الصحراء و خيم و بنركب جمال و بيطلعونا في الافلام كده..  محمد رمضان في امريكا ".

كلمات دالة:محمد رمضان

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