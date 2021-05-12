  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. محمد رمضان يتبرع بأرباح كليبه (فيرساتشي) للهلال الأحمر الفلسطيني

محمد رمضان يتبرع بأرباح كليبه (فيرساتشي) للهلال الأحمر الفلسطيني

منشور 12 أيّار / مايو 2021 - 03:01
محمد رمضان
محمد رمضان

أعلن الفنان محمد رمضان عن تبرعه بكامل أرباح كليبه الجديد (فيرساتشي بيبي) إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ونشر رمضان مقطع فيديو من الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع (إنستجرام)، وعلق: (إن شاء الله بكرة الكليب فيرساتشي بيبي على قناتي الرسمية على يوتيوب، كامل الأرباح إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني)، حسب موقع مصراوي.

ويشارك محمد رمضان  في سباق دراما رمضان الجاري بمسلسل (موسى)، ويشارك في بطولته سمية الخشاب، رياض الخولي، هبة مجدي، سيد رجب، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، سيد رجب، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

 

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...