محمد رمضان يتبرع بأرباح كليبه (فيرساتشي) للهلال الأحمر الفلسطيني

ويشارك محمد رمضان في سباق دراما رمضان الجاري بمسلسل (موسى)، ويشارك في بطولته سمية الخشاب، رياض الخولي، هبة مجدي، سيد رجب، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، سيد رجب، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.