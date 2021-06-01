محمد عبده يحيي حفلا غنائيا في الرياض في هذا الموعد...

يستعد فنان العرب محمد عبده لإحياء حفل غنائي في الرياض يوم الجمعة الموافق 4 يونيو/حزيران المقبل، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وتعد هذه الحفلة ثاني الحفلات التي ستقام في الرياض بعد عودتها مرة أخرى منذ جائحة كورونا، حيث يحيي الحفل الأول المطربة السورية اصالة نصري والمطرب الكويتي نبيل شعيل.

وكشف الهيئة العامة للترفيه عن أسعار بيع تذاكر الحفل وتبدأ من 1500 ريال للشخص الواحد، شاملة وجبة عشاء، كما توجد طاولات متعددة الأشخاص.

وفي وقت سابق، طرح فنان العرب محمد عبده أغنية جديدة بعنوان ( يا أمنيات)، وهي من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان عبد الرب إدريس. كما وأحيا المطرب محمد عبده، مؤخرًا حفلًا عن بعد، خلال عيد الفطر الماضي، وقدم خلاله باقة متميزة ومتنوعة من أجمل أغنياته .