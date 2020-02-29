محمد منير يرغب بالزواج و يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

أعلن الفنان المصري محمد منير عن رغبته في الزواج، مؤكدا أنْ لا شيء يمنعه من القيام بهذه الخطوة رغم تقدمه في العمر.

وقال منير البالغ من العمر 65 عاما، خلال الحلقة الرابعة من برنامج (سر الكينج) الذي يقدمه الكاتب عمر طاهر: (أنا أتمنى أن أكون متزوج ولدي أولاد ولكن ربنا عوضني بأولاد أخواتي والأحفاد)، وأضاف مازحًا: (أنا مازلت (عضلات) وأستطيع الزواج وليس لدي مشكلة والتي ترغب في الزواج مني تكلمني)، حسب موقع دنيا الوطن.

وكشف الفنان عن المواصفات التي يتمناها في فتاة أحلامه، وهي: (أنيقة وشيك ومثقفة وتجيد لغة وتتعامل معي وكذلك مع أصدقائي الأجانب، وأحتاجها تكون زوجة ترعاني وتحب أكلاتي المفضلة.. والملخص أن تكون تحبني وأنا سأحبها وأحترمها وأقدرها وأشيلها فوق رأسي).



يذكر أن محمد منير أعلن بتاريخ 18 أبريل/نيسان 2014، عن خبر زواجه على فتاة من أصل نوبي، تعيش في باريس تُدعى داليا يوسف، إلا أنه انفصل عن زوجته بشكل مفاجيء لجمهوره بعد أقل من شهرين من الارتباط.



