محمد منير يغني في مهرجان جرش بعد غيبة سنوات

في مفاجأة سارة للجمهور الأردني، يستعد المطرب محمد منير لشد رحاله إلى المملكة الأردنية، للمشاركة في فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان جرش للثقافة والفنون، والذي تنطلق صفارة بدايته مساء الخميس 18 يوليو/تموز المقبل، حسب موقع اليوم السابع.

وتعيد هذه الإطلالة المنتظرة الكينج منير لأحضان جمهوره الأردني بعد غياب قرابة 17 سنة منذ أول مشاركاته فى المهرجان الدولي عام 2002 في دورته الـ21 آنذاك.

ويعود المهرجان هذا العام بدورته الرابعة والثلاثين بدماء فنية جديدة تحت إدارة أيمن سماوي، ويضم في لائحته الأولية مشاركة نخبة من ألمع النجوم العرب، منهم الللبنانية نانسي عجرم والفلسطيني محمد عساف والموسيقار الكبير مارسيل خليفة.