محمد هنيدي يكشف عن سر تغيبه عن جنازة حسن حسني

كشف الفنان محمد هنيدي إنه خضع لإجراء عملية قسطرة قلب خلال الأيام الماضية، ومؤكدًا أنه بدأ يشعر بالتعافي وتحسن حالته الصحية.

وأضاف هنيدي:( البداية كانت مع الشعور بالإجهاد، وأجريت بعض الفحوصات الطبية، وعلمت بوجود انسداد ببعض الشرايين المؤدية للقلب، لذلك كان القرار سريعًا بإجراء عملية قسطرة وتركيب دعامتين بالقلب)، حسب موقع مصراوي.

واستطرد هنيدي: (أطمئن كل جمهوري، أصبحت في صحة أفضل الآن، وأستعد لتصوير أول مشاهد فيلمي الجديد النمس والإنس).

و كان هنيدي قد نشر تويتة، أمس، عبر حسابه على (تويتر)، كشف فيها عن إجرائه عملية قسطرة بالقلب تسببت في غيابه عن وداع والده الروحي حسن حسني.

وقال محمد هنيدي بعد اتهام متابعيه له بالتخلف عن حضور جنازة الفنان الراحل حسن حسني: (حسن حسني الله يرحمه زي ابويا التاني، أكيد عمري ما هتأخر على وداع أخير له إلا لسبب قوي، عادة ما بحبش أتكلم لما بتعب، بس قبل رحيل حبيبي حسن حسني بيومين كنت بركب دعامات بالقلب والدكاترة مانعين أي حركة) .