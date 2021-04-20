محمد هنيدي يكشف عن مفاجأة العيد و ماهي علاقة (ببجي) بالموضوع؟

أعلن الفنان المصري محمد هنيدي تسجيله اللعبة الإلكترونية الشهيرة (ببجي) بصوته، على أن تبدأ تلك المشاركة في عيد الفطر المقبل.

وكتب هنيدي عبر حسابه على (فيسبوك) تعليقاً على إعلان اللعبة، الذي ظهر فيه وقدمه بشكل خفيف الظل: (والآن المفاجأة... هنيدي في ببجي موبايل أقوى لعبة في العالم.. بعبع الليل وفارس الظلام جالكوا.. مينشن صحابك، وزفّ ليهم الخبر، هتلعبوا بصوت هنيدي PUBG MOBILE)

وكان هنيدي قد شوق جمهوره من خلال حسابه على (تويتر)، وأخبرهم أن ينتظروه رابع أيام شهر رمضان.

وكتب: (انتظروني يوم ١٦ أبريل /٤ رمضان .. شيء ما قادم سيغير التاريخ للأبد للأبد للأبد للأبد)، وتوقع الجمهور أن يروج لحلقته مع رامز جلال بعدما ظهر في برومو البرنامج.

يذكر أن محمد هنيدي سخر من ظهوره في البرومو الدعائي لبرنامج (رامز عقله طار) للفنان رامز جلال، ونشر هنيدي صورته من البرومو، وكتب ساخرًا عبر صفحته علي موقع (فيسبوك): (ياريت أي مصمم جرافيك شاطر، يعدل لي في الصورة ويحولني لسوبر مان).