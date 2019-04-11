محمود الجندي

غيّب الموت عن عالمنا الفنان المصري محمود الجندي، عن عُمر ناهز الـ74 عامًا، بعد حياة فنية حافلة استطاع خلالها أن يحصد لقب "الفنان الشامل"، وترصد "البوابة"، أبرز ما في حياة محمود الجندي، الذي بدأ كبيرًا بالوقوف أمام فؤاد المهندس، وانتهت حكايته بمسلسل "حكايتي"، قبل أن يشاهد تمثيله فيه

مولده ونشأته

ولد الفنان محمود الجندي، يوم الـ24 من فبراير 1945 في مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ودرس محمود الجندي، في مدرسة الصنايع وتخرج في قسم النسيج وعمل في أحد المصانع ثم تقدم إلى المعهد العالي للسينما وتخرج عام 1967

خدم محمود الجندي، كضابط احتياط بالقوات المسلحة لمدة 7 سنوات بالقوات الجوية خلال الفترة من 1967-1974 والتي شهدت 3 حروب هي "النكسة - الاستنزاف - نصر أكتوبر".

زيجات محمود الجندي

تزوج الفنان محمود الجندي، 4 مرات، وكانت الزوجة الأولى السيدة ضُحى حسن، وأنجب منها 3 أطفال بنتين وولد هو أحمد الجندي، يعمل مخرجًا واستمر هذا الزواج حتى توفيت إثر حريق في المنزل في عام 2001 وتحدث قائلًا بأن وفاة زوجته هذا جعله يتراجع عن الإلحاد وبأنها رسالة من الله عز وجل لتراجعه عن تلك الأفكار الخاطئة والهدامة.

تزوج محمود الجندي، للمرة الثانية من السيدة وأنجب منها "مريم"، وكانت تصغره سنًا وقد تعاطف معها نظرًا لظروفها قائلًا بأن الإنسان يحتاج إلي التغيير بطبعة لكي يحسن ويعدل مسار حياته فحدث تلك الزواج وأنجب منها ابنته.

ثم تزوج للمرة الثالثة من الفنانة القديرة عبلة كامل، عام 2003 ولكنهما انفصلوا، ثم تزوج للمرة الرابعة من ابنة الفنان الكبير جمال إسماعيل، وهي السيدة "هيام".

أبرز الأعمال الفنية

تنقل محمود الجندي بين السينما والمسرح والتلفزيون، إذ شارك على مدار حياته الفنية في أكثر من 300 عمل، ويعتبر محمد الجندي من الفنانين المحظوظين، بوقوفه أمام الفنان الكبير فؤاد المهندس، وقدم مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة" وحقق نجاحًا كبيرًا بموهبته المميزة.

وواصل أعماله المسرحية، بعروض "ملك الشحاتين، ولاد اللذينة، طرائيعو، عائلة الفك المفترس، باللو باللو، اللي بنى مصر، ست الحسن، علشان خاطر عيونك، محدش يقدر عليهم، مصيدة المجانين، ايه اللي حصل في شهر العسل، اللي عايزني يجيني"، وغيرها.

وشارك محمود الجندي، في عدد كبير من الأفلام منها: "شروع في قتل، غريب فى الميناء، كلاب المدينة، درب العوالم، جدعان الحلمية، المليونير الصعلوك، تحقيق مع مواطنة، الشطار، اللعب مع الكبار، الفريسة، التوت والنبوت، الطوفان، شفيقة ومتولي،هروب اضطراري، القرد بيتكلم، من 30 سنة، كلب بلدي، قدرات غير عادية، اللي جاي أحسن، الحرب العالمية الثالثة، ساعة ونص، سمير وشهير وبهير، الفرح، ليلة البيبي دول، على جنب يا أسطى، خارج على القانون، واحد من الناس"، وغيرها.

ومن أعماله التلفزيونية، تعاونه مع الثنائي الشهير أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبدالحافظ، بمسلسل الشهير "الشهد والدموع"، كما شارك في مسلسلات "مش ألف ليلة وليلة، الجماعة، الدالي، حارة الزعفراني، حديث الصباح والمساء، الحسن البصري، روبابيكيا، ضمير أبلة حكمت، عائلة الأستاذ شلش، أنا وأنت وبابا في المشمش، اللي معاه قرش، عصفور النار، رحلة السيد أبو العلا البشري، حكايات هو وهي، دموع في عيون وقحة، الشوارع الخلفية، أبنائي الأعزاء..شكرا، هجرة الصعايدة، رمضان كريم، ظل الرئيس، أفراح إبليس ، الجماعة ، الأب الروحي، نيللي وشريهان، بعد البداية، طريقي، زواج بالاكراه، لهفة، شارع عبد العزيز ، ابن حلال، تحت الأرض، مزاج الخير، حكاية حياة، الركين، إثبات شخصيّة، البلطجي، رقم مجهول، الإمام الغزالي، باب الخلق، الخواجة عبد القادر، أخت تريز، شمس الأنصاري، أمنا الغولة"، ويعد مسلسل "حكايتي"، آخر أعماله التي لم ترى النور بعد، ومن المقرر عرضها في رمضان المقبل.

انجرف نحو الإلحاد

كشف الفنان محمود الجندي، في مقابلة تلفزيونية له، عن أنه مر في مرحلة الشباب بحالة خلل فكري عن أصل الوجود، والتمرد على التقاليد القديمة وكان حينها في عنفوان الشباب، ليقرأ في الاشتراكية والشيوعية، ليدخل في النهاية مرحلة رفض الأفكار القديمة كلها وكل ما هو معروف وثابت، مشيرا إلى أن حريق شب في منزله كان رسالة بأن يعود إلى صوابه، وهو ما حدث بالفعل، خاصة وأن زوجته توفيت في الحريق.

جقيقة اتباعه المذهب الشيعي

كشف الفنان محمود الجندي، عن حقيقة اتباعه مذهب الشيعة، قائلًا: "ناس كتير طلعت إشاعات للتأكيد على أنني شيعي، وكل ده عشان أنا ذهبت إلى العراق"، مضيفًا في مقابلة تلفزيونية، "أنا رحت العراق لحضور مهرجان سينما هناك، ولبست لبس جيش لأنني كنت في موقع استشهد فيه عدد كبير من العراقيين".

وتابع: "حبيت ألبس لبس الجيش العراقي لإظهار تعاطفي ضد المجزرة الإنسانية التي حدثت في العراق".

حقيقة اتباعه الصوفية

كشف الفنان محمود الجندي، عن حقيقة اتّباعه الطرق الصوفية، قائلًا "أنا حبيت لبس الجلباب الأبيض والعمة، وتحركت بهذا الزي فترة وكان مريحًا لي بشكل كبير، وأنا أحب الوسطية في الدين، والصوفية ليست تطرفًا ولكنها أسلوب في ممارسة الإنسان لطقوسه الدينية بشكل خاص".

تفاصيل زواجه من عبلة كامل

كشف الفنان محمود الجندي، عن تفاصيل زواجه سرًا من الفنانة عبلة كامل، قائلا: "لقد تزوجت 4 مرات، وفي كل مرة كنت أشعر فيها بحب كبير تجاه زوجتي لدرجة أنها كانت تنسيني الزوجة السابقة".

وأضاف أنه جمع بين الزوجة الأولى السيدة ضحي رحمها الله والتي توفيت جراء حريق شب بمنزلهما، لافتا إلى أن زوجته الثانية والده ابنته (مريم) لم تكن زوجته تعرف بأمر هذا الزواج ولكنه اضطر لكشف السر عندما أنجبت ابنته مريم.

وتابع:"لقد التقيت بالفنانة عبلة كامل في أحد الأعمال الفنية، وأعجبت بفنها جدا وتطور هذا الاعجاب لدرجة أنه شعر أنها فلاحة تشبهه،الأمر الذي جعله يطلب منها الزواج ووافقت ولم تطلب منه أي شرط إلا أن أراعي الله فيها،مشيرا إلى أن مهرها كان ربع جنيه مصري فقط.

وقال إن زواجنا في البداية كان سعيدا جدا ولكن بسبب عملها وانشغالها الدائم بفنها وكذلك نجاحها الذي فاق نجاحي بكثير بدأت الخلافات تنشب بيننا، مضيفا: "كان نجمها بيعلي عني وكان بيحدث لها مجاملات بمنحي أدوارا،ولا يصح كراجل بحترم نفسي أن أقبل هذا الأمر الذي جعل العلاقة بيننا ليست على الطريق الصحيح فطلبت الطلاق".

سبب وفاة محمود الجندي

ودّع الفنان محمود الجندي، عالمنا، عن عمر يناهز 74 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية منذ أيام وتم نقله على للمستشفى، لكنه فارق الحياة في ساعة مبكرة من اليوم الخميس 11 أبريل.