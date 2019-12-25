محمود العسيلي يثير غضب جمهوره في الاردن وهذه هي التفاصيل

أثار الفنان محمود العسيلي استياء الجمهور الأردني بسبب تأخر صعوده في الحفل الذي اقيم له حيث انتظر جمهور العسيلي لأكثر من 3 ساعات حتى يصعد على المسرح للغناء، وذلك بسبب إصراره على حصوله على جميع المستحقات المالية.

و كشف مدير تنظيم الحفل فراس ياجي خلال لقائه فى برنامج (انسايدر بالعربي) : (أن ما تم تداوله صحيح وبالفعل تأخر محمود العسيلي عن الصعود على المسرح وذلك بسبب عدم تسلم مستحقاته المالية).

وأضاف فراس قائلا : (تم تدارك الأمر وحصل العسيلي على جميع مستحقاته المالية وصعد للمسرح في تمام الواحدة)، حسب موقع صدى البلد..

و قال: (نعتذر من الجمهور، بسبب استياء تأخير محمود العسيلي، وهي غلطتنا وظرف خارج عن الإرادة، هو ظرف مادي لكنه أخذ كامل حقه كفنان ونزل غنى).

وعلى الرغم من أن الأزمة تعود لمنظمي الحفل، فإن عدد كبير من جمهور محمود العسيلي ترك الحفل، حيث قال فراس إن بعض الحاضرين احتجوا على تأخير الفنان، حيث طالب البعض باستعادة قيمة التذاكر واستجابت إدارة الحفل.