محمود العسيلي يحيي حفلات غنائية في نيويورك و دبي

يسافر المطرب محمود العسيلي يوم السبت المقبل إلى الولايات المتحدة الامريكية لإحياء حفل غنائي يوم الأحد فى مدينة (نيويورك) لأول مرة، ومن المقرر أن يحضر الحفل العديد من الجاليات العربية والشخصيات العامة.

كما أيضا يسافر العسيلي 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إلى الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا دبي، لإحياء حفل غنائي هناك، ومن المقرر أن يقدم العسيلي خلال حفلاته عددا من أغنياته المميزة .

من ناحية أخرى، يستعد العسيلي لطرح أغنية سينجل جديد بعنوان (تمثيلية)، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع الموسيقى أمير هادية، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات (يوتيوب).