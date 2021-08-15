مخرجة أفغانية تجري في شوارع كابول وتعلق: آخر يوم للمرأة بدون حجاب

تداول رواد السوشال ميديا فيديو للمخرجة الأفغانية صحراء كريمي وهي تركض في شوارع العاصمة الأفغانستانية كابول بعد سيطرة طالبان عليها.

وبحسب الترجمة المتداولة على السوشال ميديا فإن المخرجة الأفغانية صحراء كريمي والتي تظهر في الفيديو واضعه وشاح على شعرها وتركش تعلق قائلة: "اليوم سيكون آخر يوم تخرج فيه المرأة الافغانية بوجهها وشعرها دون حجاب".

المخرجة الافغانية صحراء كريمي :

اليوم سيكون اخر يوم تخرج فيه المرأة الافغانية بوجهها وشعرها دون حجاب

بعد سيطرة طالبان على معظم مناطق افغانستان اخرها العاصمة كابل pic.twitter.com/3D1P1FUUbl — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) August 15, 2021

وتفاوتت التعليقات على الفيديو بين رواد السوشال ميديا وجاءت كالتالي: "عبالهم الاسلام بس ع المرأه !! الله لايرفع لهم رايه"، وفي تعليق لمتابع متعاطف مع ما يمر به الشعب الأفعاني جاء: "الله يكون في وعون الشعب الافغاني ضحية هذه الحرووب والدمار".

وعلق متابع: "الله يبيدهم ويمحيهم عن وجه الارض ويحمي الشعب الافغاني من ظلمهم وشرهم

صحراء كريمي

وتعتبر المخرجة الأفغانية صحراء كريمي والتي تبلغ من العمر ما يقارب الـ 38 عامًا من أبرز المخرجات في أفغانستان، وسبق وأن أشرفت على 77 رجلًا من أجل إنعاش السينما في أفغانستان وانقاذها من طالبان.

وكانت صحراء كريمي والتي شارك فيلمها هافا مريم عائشة في مهرجان البندقية السينمائي قد صرحت في وقت سابق عن منحها منصب رئاسة مجلس لإحياء السينما في أفغانستان قائلة: "هذا منصب صعب جدا لأنني وصلت إلى مكتب يفتقر إلى كل المستلزمات ومدمر وعلي أن أعيد بناءه" وأضافت: "هذا تحد فعلي لكني أحب التحديات".

يُشار إلى أن فيلم هافا مريم عائشة والذي عرض في مهرجان البندقية وحظي بدعم الفنانة العالمية انجلينا جولي يروي حياة ثلاث نساء أفغانيات من أصول مختلفة والخيارات الصعبة التي عليهن اتخاذها.

وعن هذا الفيلم قالت الفنانة العالمية انجلينا جولي بأنه فيلم جديد من نوعه يروى تاريخ حياة الشابات فى أفغانستان وإن الفيلم يظهر نعمة وجمال وروح النساء الأفغانيات أثناء فترة الزواج والصداقة وتكوين الأسرة والأمومة.

وأضافت إن أى عمل سينمائى يتم إنتاجه داخل أفغانستان انتصار لا سيما فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد الكثير من العقبات، واصفة الفيلم الجديد أنه يذكرنا بالصعاب التى تعرضت لها النساء فى أفغانستان والخطر الذى تعرضت له ملايين من النساء الأفغانيات فى فترة الحرب.

