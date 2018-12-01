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مخرجة فيلم "كفرناحوم" نادين لبكي في مهرجان أجيال السينمائي لـ البوابة: الفلم أطلق الفيلم شرارة الحوار وما خفي اعظم!

مخرجة فيلم "كفرناحوم" نادين لبكي في مهرجان أجيال السينمائي لـ البوابة: الفلم أطلق الفيلم شرارة الحوار وما خفي اعظم!
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