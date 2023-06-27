مريم الخشت تعلن خطوبتها و توجه لخطيبها هذه الرسالة

البوابة-احتفلت الفنانة الشابة مريم الخشت، ليلة أمس الجمعة 23 يونيو/حزيران، بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني، بحضور الأهل والأصدقاء.

و نشرت الفنانة مريم الخشت مقطع فيديو من حفل خطوبتها وعلقت مريم الخشت على الفيديو: (أنا عشت معاك حكايات.. سنين شايلني و في ضهري و سند ليا اكتر من اي حد و الحمدلله ربنا كرمنا و هدانا لبعض عندي كلام كتير اقوله بس كل الكلام اصغر من إحساسي.. اليوم ده شفت فيه حب ناس و سندهم ليا و وقوفهم جنبي و فرحة من قلوبهم ماكنتش اتخيلها.. يا رب ديمها نعمة).

يذكر أن أَخر أعمال الفنانة مريم الخشت، مسلسل (عملة نادرة) الذي عرض رمضان الماضي 2023، بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، جومانا مراد، وكمال أبورية، وفريدة سيف النصر، وكوكبة من النجوم، من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.



