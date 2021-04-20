مريم حسين تثير غضب متابعيها بسبب (فتوى المناكير!!)

أثارت الفنانة المغربية مريم حسين، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حديثها حول موضوع الصلاة في ظل وضع الطلاء (المناكير) على الأظافر .

وقالت مريم حسين خلال مقطع فيديو متداول لها، بأن الصلاة لا يجوز تركها على الإطلاق، وأنها مستغربة من تحريم وضع الطلاء أثناء الصلاة.

وأطلق هذا موجة من التعليقات على الحسابات التي أعادت نشر المقطع عبر تطبيق الصور والفيديوهات (إنستجرام). وتعرّضت مريم إثر هذا لموجة واسعة من الانتقادات.

وتابعت بأنها تريد أحد أن يقنعها بأن وضع المناكير خلال الصلاة حرام وأنه موجود بالقرآن بأنه حرام، متابعة بأن كل الفتيات عبر مواقع التواصل يضعون طلاء أظافر ويصلون.

وأضافت الفنانة المغربية: (يعني هو حلال عند البعض وحرام عن البعض، وهدول اللي متحجبات ومتنقبات ومدري شنو يضعون طلاء).

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث الفنانة المغربية، موجهين لها جملة من الانتقادات.

فيما ذهب آخرون لنصحها بأن تضع المناكير وقت ما تريد ولكن حين حلول موعد الصلاة تقوم بإزالته من أجل الوضوء.

فيما استنكر عدد من النشطاء إقدام الفنانة المغربية على الافتاء في الدين وتجرأها عليه دون أن تكون مؤهلة لذلك.