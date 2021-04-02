مسلسل (كله بالحب) يضع زينة في قفص الاتهام و السعدني يهدد ينسحب!

كتب المؤلف عمرو محمود ياسين منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وسأل عمرو محمود ياسين مستنكرا(هو عادي اننا نسمي اسم مسلسل جديد باسم عمل بنفس الاسم ؟ يعني مثلا في مسلسل السنه دي اسمه على اسم مسلسل قديم..وفي مسلسل تاني على اسم حكايه من حكايات نصيبي وقسمتك..هو ده عادي ازاي يعني؟).

مشيرا إلى اسم مسلسل الفنانة زينة (كله بالحب) والذى تخوض بيه السباق الرمضانى 2021 الماخوذ من حكاية بعنوان (كله بالحب)، إحدى حكايات مسلسل (نصيبي وقسمتك) للكاتب عمرو محمود ياسين.

يأني ذلك في ذات الوقت التي صدم فيها الفنان المصري، أحمد صلاح السعدني، جمهوره ومعجبيه، بعدما أعلن إنسحابه من المسلسل، الذي تشاركه بطولته الفنانة زينة.

و انتقد الفنان المصري أحمد السعدني الأوضاع التي يمر بها مسلسل (كله بالحب)، الذي يشارك في بطولته، ومن المقرر عرضه خلال رمضان المقبل، مؤكداً أن بطلة العمل زينة تشارك في جميع تفاصيل المسلسل، بما فيها الملصق الدعائي، والمقاطع الدعائية. وكتب السعدني، عبر(فيسبوك) منتقداً تدخلات زينة واستئثارها بتصميم الدعاية والبرومو.

على الجانب الآخر، التزمت زينة الصمت، ولم تصرّح بأي شيء.

يذكر أنها ليست المرة الأولى للسعدني الذي يهدد فيها بترك المسلسل بسبب التدخلات الكثيرة حيث نشر منشوراً سابقاً على (فيسبوك) في 25 مارس/ آذار الماضي أكد فيه إمكانية انسحابه من المسلسل، وعدم التواجد في الماراثون الدرامي الرمضاني وكتب وقتها: (المؤشرات ترجح انسحابي من السباق الرمضاني، التفاصيل لاحقاً).



ومسلسل (كله بالحب) تشارك في بطولته: صابرين، هالة فاخر، ريم البارودي، وآخرون ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج (سكيرمو ميديا).