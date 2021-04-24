مسلسل (لعبة نيوتن) يمنح منى زكي لقب (نجمة رمضان) و بالإجماع

حقق مشهد الولادة الذي أدته النجمة منى زكي في الحلقة العاشرة من المسلسل الرمضاني (لعبة نيوتن)، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من التعاطف مع شخصية (هنا) التي تجسدها النجمة المصرية في المسلسل.

وتواجه (هنا) المزيد من الانهيارات في عالمها؛ يأتيها خبر دخول والدتها في غيبوبة، فتواجه آلام المخاض المبكر وحيدة في أمريكا، صديقها لا يرد على الهاتف، بينما تتلقى رسالة طلاقها من زوجها المقيم بمصر وهي في طريقها إلى غرفة الولادة، ينقطع اتصالها بالعالم، وتستوعب بالكاد أنها ولدت طفلها للتو، لكنّه سيبقى بعيداً عنها لأيام في الحاضنة، دون أن تحظى بلحظة عناقه التي طالما انتظرتها.

هذا و وصفَ متابعون منى زكي بأنها (نجمة رمضان)، وأثنوا على صدق أدائها، وقوة تأثيرها.

وأشادت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، في تغريدةٍ لها على (تويتر) بتلقائية، وبساطة منى زكي في (لعبة نيوتن)، قائلة: (نحن أمام فيض من التلقائية والبساطة لممثلة راسخة غير متكلفه بدون رموش ولا ماكياج. تدهشنا في كل مشهد خاصه مع استخدامها للإنجليزية "المكسرة"، أما في حلقه الليلة و مشهد الولادة فلا يسعني إلا أن اقول برافووو منى، برافوو تامر محسن..)، حسب موقع سي ان ان العربية.

كما و أشاد النجم تامر حبيب بأداء كل من النجمة مني ذكي والنجم كريم عبد العزيز لرمضان ٢٠٢١.

و كتب تامر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (انستجرام ): أشعر بكل الفخر، و أعتبر نفسي من المحظوظين، علشان الاتنين دول زمايلي ومن أنظف صحابي وعشرة عمري اللي انعم ربنا بيهم عليا).

و اضاف : (سعيد و مبسوط وفخور علشان الاتنين دول من وجهة نظري حلوين و موهوبين و مجتهدين و عاملين أداء بجد عبقري في دورين من اصعب الادوار اللي اتكتبت في مسلسلات رمضان السنة دي، لأنها ادوار حساسة و التخييش فيها وارد و ممكن لولا حرفة و موهبة و ذكاء صحابي الجامدين، و طبعاً ادارة مخرجينهم ).

و استكمل : (بكل فخر و كل تحيز و منتهي الحيادية، منى ذكي و كريم عبد العزيز اثنين ممثلين تقال يليقوا بأكثر مسلسلين عاجبني و مكيفني و مفرحني... بجد، اللي يحترم شغله و نفسه و جمهوره... جمهوره يحطه فوق راسه... مبروك شكراً يا منامينو و يا كيكو يا جامدين قوي).

ويروي مسلسل (لعبة نيوتن) قصة (هنا) السيدة التي طالما قوبلت بعدم الثقة من زوجها (حازم) بالقدرة على التصرف، بعد صعوباتٍ كبيرة تحظى بفرصةٍ للأمومة، فتخطط لإنجاب طفلها في الولايات المتحدة، سيساعدها زوجها في قرارها، ويحاول اللحاق بها، لكنّه لن يتمكن من ذلك، أما هي فستواجه تغييرات غير متوقعة في حياتها، وحيدة.

المسلسل من قصة وإخراجتامر محسن، وأشرف على الكتابة مها الوزير، بطولة منى زكى، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، وعائشة بن أحمد،.