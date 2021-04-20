بعد النجاح الكبير الذي حققه النجم المصري محمد رمضان في مسلسل "البرنس" الذي عرض في رمضان 2020، راهن الجمهور على نجاح مسلسل محمد رمضان الجديد في رمضان 2021.



اسم مسلسل محمد رمضان 2021 هو "موسى" أو "ملحمة موسى"، إلا أنه لا يتحدث عن النبي موسى عليه السلام على عكس ما اوحى اسمه لكثير من المتابعين.



قصة مسلسل موسى

تدور قصة مسلسل موسي في الخمسينات مُرورًا بالستينات، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه، وهو من محافظات صعيد مصر، ويضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة، ويعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة لمصر والعكس، ويعجب بفتاة فرنسية، وتتوالى الأحداث في إطار درامي.



أبطال العمل

الأبطال المشاركين في مسلسل موسي مع محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، عبير صبري، هبة مجدي، أسماء جلال، ضياء عبدالخالق، منذر رياحنة، مفيد عاشور، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير، محمد ريحان. رامي وحيد، نجيب بلحسن، هلا السعيد، جوري بكر، هبة عبدالغني، رباب ممتاز، صبري فواز، جينا سليم، محمد عز، ماجدة منير، وفاء السيد، جلال العشري.



باللإضافة إلى عمرو عبدالجليل، حمدي هيكل، عصام توفيق، محمود حجاج، فارس الحداد، أحمد طلعت، سعد المختار، أحمد محارب، علي الشامل، محمد الحناوي، أحمد فهيم، حسن القناوي، مصطفى غريب، تسنيم هاني، أحمد سعد، آلاء علي، فتحي الجارحي، تارا عماد، محمد أحمد ماهر، سيد رجب، جلا هشام، حسني شتا، عارفة عبدالرسول، طاهر الحكيم، إيمان سالم، تسنيم مطر، محمد المغربي.



مسلسل موسى 2021 من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.



القنوات الناقلة لمسلسل محمد رمضان «موسى» في رمضان 2021

يعرض مسلسل موسى على قنوات: DMC- DMC دراما- mbc 1- mbc العراق- art- منصة Watchit- منصة شاهد vip.



وكان قد عرض على محمد رمضان بطولة مسلسل "نسل الأغراب" إلا أنه رفض العمل، ولصبح أبطال المسلسل هما "أحمد السقا" و"أمير كرارة". ويعد مسلسل "نسل الأغراب" واحد من انجح مسلسلات رمضان 2021.



وبالعودة إلى مسلسل موسى محمد رمضان 2021، انقسم الجمهور حول المسلسل فمنهم من وجد أن العمل ملل، ومنهم من استمتع بجمال الصورة والإخراج والقصة والممثلين.



أما بما يخص مسلسل البرنس الذي يعتبر انجح مسلسل في 2020، وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.



ومما زاد نجاح المسلسل هما الممثلين أحمد زاهر الذي جسد دور "فتحي"، وروجينا التي لعبت دور المعلمة "فدوى"، وأشاد الجمهور باتقانهم لأدوارهم وتلبسهم للشخصية.



غاب الفنان أحمد زاهر عن شاشة التلفاز في رضان 2021، بينما خاضت روجينا هذا السباق بمسلسل من بطولتها يحمل اسم "بنت السلطان".



و تدور أحداث العمل حول عزة الفتاة الشعبية التي تجد حياتها على المحك، فبعد وفاة والدها سلطان، الذي كان أكبر تجار المخردات في مصر، تقسوا عليها الحياة، وتجبرها على حياة لا تشببها في شيء، وعندما تقرر عزة الهرب من قدرها الذي فُرض عليها، يقع لها ما لم يكن بالحسبان، ومن هنا تنقلب حياتها رأسا على عقب، وتدخل في مغامرة جديدة أشد صعوبة ومرارة مما كانت تعيش فيه.

