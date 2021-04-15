مسلسل (و كل ما نفترق):حرب بين أيتن عامر و ريهام حجاج و أحمد فهمي يوضح

خرجت الفنانة المصرية أيتن عامر عن صمتها، و علقت على أزمتها الخيرة مع الفنانة ريهام حجاج، بسبب مسلسل (وكل ما نفترق)، والدعم الذي وجدته من زملائها الفنانين.

و قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية على تطبيق (تويتر): (كم الدعم مخليني حقيقي عايزة اقفل الموضوع خالص بجملة القدر حطه قدامي وأسوءهم الفاشل/ الفاشلة عندما ترى في نجاح الآخرين ازدراءً لشخصها وتهديدا لمحاولة وجودها في المسلسل)، وفق نورت.







وأضافت: ( عشان كدة شالت المشاهد وقصت الشوتات ودخلت عادت مونتاج الحلقات وبوظت المسلسل والمخرج اعتذر وتتهمني بالباطل).



وكانت ريهام حجاج، بطلة مسلسل (وكل ما نفترق)، الذي تخوض به السباق الرمضاني، قد انتقدت اعتراض آيتن عامر على تدخل الأولى في العمل وقالت ريهام حجاج، عبر صفحتها الشخصية على تطبيق التواصل الإجتماعي (فيس بوك): (عشنا وشوفنا إن أخت البطل إللي أدام البطلة طمعانة يبقي دورها أكبر من البطل).



وكانت أيتن عامر كتبت بوست على (فيسبوك) تعلن فيه انسحابها: (خدوني معاكوا و النبي #موسم_الانسحاب)، بعدما نشبت خلافات مؤخرا بين آيتن عامر وريهام حجاج، بسبب تدخل الأخيرة المستمر في العمل، وذلك بعد انسحاب كريم العدل مخرج العمل ومحمد أمين راضي المؤلف بسببها أيضا.

بدوره حسم الفنان أحمد فهمي موقفه من الخلاف القائم بين نجمتي مسلسل( وكل ما نفترق)، أيتن عامر و ريهام حجاج، ونفى كل الأخبار المتداولة حول الأمر والتي نسبت إليه من قبل بعض المواقع والإخبارية و وسائل إعلام مكتوبة.

إذ نفى النجم المصري الأنباء المتداولة حول نية الفنانة أيتن عامر، أخذ جزء من دوره في العمل، إلى جانب خلافها مع مواطنتها الفنانة ريهام حجاج، والتي قيل بأنها الأسباب التي دفعت بمخرج وكاتب العمل إلى الانسحاب.

وغرد فهمي عبر إحدى صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، قائلا:( انتشرت أخبار على لساني في اليومين إلي فاتوا... وده مش حقيقي وأخبار مفبركة... أيتن أختي وصديقتي وزوجة أخويَّ... و بيننا كل الاحترام والتقدير... وأي عمل فني يكون فيه منتج ومؤلف ومخرج... ونحن ممثلين فقط).

وأوضح أن كلامه ليس بسبب انحيازه للنجمة أيتن عامر في خلافها مع ريهام حجاج، وأن علاقته بالأخيرة جيدة جدا وأنها ساعدته على حل إحدى المشكلات التي واجهته خلال التصوير.

الجدير بالذكر أن مسلسل ( وكل ما نفترق)، قصة محمد أمين راضي، و سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، ومن إخراج كريم العدل، على أن يتولى تصوير باقي حلقاته بعد انسحاب الأخير، المخرج مصطفى أبو سيف.

وهو من بطولة كل من: ريهام حجاج، أيتن عامر، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد فهمي، سيد رجب، محمد الشرنوبي وغيرهم من النجوم.