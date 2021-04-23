مسلسل 2020 يحقق نجاحا باهرا و التناغم بين نادين و قصي سيد الموقف

يستمر مسلسل ​عشرين عشرين​ في حصد نجاحات كبيرة، وتصدر مشهد الحريق الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أشاد العديد من المتابعين ببراعة بطلي المسلسل، الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ والممثل السوري ​قصي خولي​، ليصبح حديث رواد مواقع التواصل.

وتحمل كل حلقة من المسلسل أحداثا مشوقة، ويتفاعل الناشطون مع أداء نادين وإحساسها الصادق بشخصية سما، ويعتبرونها من أهم نجمات رمضان لهذا العام، وتشكل مع قصي ثنائيا لامعا.

بدوره أشاد منتج العمل اللبناني صادق الصباح بأداء الممثلة اللبنانية نادين نجيم في مسلسل 2020، وإتقانها دورين مختلفين في المسلسل ذاته من دون التقصير في أي دور، لا بل بتميز واحتراف.

وغرّد منتج مسلسل 2020، صادق الصباح من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي في تويتر بالقول: (تُدهشني نادين نسيب نجيم في إتقانها دورين مختلفين بإحترافية كبيرة. وبين النقيب سما وحياة عبد الله نشهد على أداء متميّز تنحّت فيه عن كل مقومات الشكل لتعطي كل دور حقه بطبيعية ومهنية عالية)

وأضاف: (ألف مبروك نجاحك... منكبر فيكي بنتي في الصبّاح).

من جهتها، ردت نجيم على هذه التغريدة، فكتبت: (شكراً الك استاذ صادق وهيدا نجاح جديد مضاف على رصيد نجاحاتنا السابقة وعلى أمل نضل نعطي اجمل وأفضل ما عنا ان شاء الله).

يذكر أن مسلسل 2020 هو أحد أضخم الانتاجات الرمضانية العربية، والذي يعرض على شاشة رمضان من بطولة الممثلة اللبنانية نادين نجيم، والممثل السوري قصي خولي، الى جانب عدد كبير ومحترف من ألمع نجوم الدراما العربية، مثل رولا بقسماتي، جنيد زين الدين، وماريتا الحلاني، وبمشاركة رندة كعدي وفؤاد شرف الدين، وكتابة بلال شحادات ونادين جابر، وإخراج فيليب أسمر.