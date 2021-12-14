مصطفى فهمي يكشف عن اسرار شبابه الدائم: (خمسة و خميسة!)

حلّ النجم مصطفى فهمي، ضيفا على برنامج (الحكاية) الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة MBC مصر، وتحدث عن سر احتفاظه بجماله رغم تقدمه في العمر.

وتابع : (بلعب رياضة كتير ومبحبش المشاكل وده يدي مية في المية عمر بديل، بحب السفر وبحب أقعد على البحر كتير). وعما إذا كان هناك وصفة معينة يتبعها، أوضح : (الوصفة اني نهاري أحب النهار اكتر من الليل، أحب اروح ألعب رياضة وأقعد في الشمس، على البحر، الليل بالنسبالي قليل جدا بسهر لكن على خفيف ومش دايما على حسب المناسبات).

وردًا على تأكيد عمرو أديب على أنه يبدو أصغر من عمره، قال مصطفى : (خمسة وخميسة يا عمرو ارحمني امسك الخشب).

يذكر أن مصطفى فهمي ينتظر طرح فيلمه (السرب)، ويُعرض له حاليًا مسلسل (الحرير المخملي).