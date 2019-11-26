مصطفى قمر يشارك كضيف شرف في (البعض لا يذهب للمأذون مرتين)

يشارك النجم مصطفى قمر كضيف شرف ضمن أحداث فيلم (البعض لا يذهب للمأذون مرتين) بطولة النجم كريم عبد العزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وتدورأحداث الفيلم حول مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالزوج والزوجة وصراعاتهما بعد الانفصال، حسب موقع اليوم السابع.

من ناحية أخرى، بدأ مصطفى قمر في التحضيرات الأولية للجزء الثاني من فيلم (حريم كريم) الذي يقوم بتصويره خلال الفترة المقبلة، حيث يعقد جلسات مكثفة مع الكاتبة زينب عزيز من أجل الاستقرار على التفاصيل الأولية للعمل الذي يراهن عليه قمر ويقدمه بشكل يليق به وبجمهوره.

يذكر أن فيلم (حريم كريم) تم طرحه عام 2005 وشارك في تقديمه النجمة ياسمين عبد العزيز وداليا البحيري وبسمة، وعلا غانم من إخراج علي إدريس .