مصمم أزياء يعيد مشهد من فيلم "365 يوم سعادة".. والمفاجأة وائل جسار

حضر مصمم الأزياء المصري إسلام سعد لزوجته مفاجأة سارة في عيد ميلادها، بتواجد النجم اللبناني وائل جسار.

غناء وائل جسار يفاجئ زوجة مصمم أزياء مصري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدى وصول إسلام سعيد وزوجته في سيارة مرسيدس بيضاء حديثة لمكان الحفل الخاص الذي أعده خصيصًا لها، ثم توجَّه لفتح الباب لها لتنزل معصوبة العينين.

وحينما تزال العصابة عن عينيها، يبدأ وائل جسار بغناء أغنيته الشهيرة "نخبي ليه"، وحينما تلاحظ السيدة تواجد الفنان أمامها تبدأ بالصراخ وعناق زوجها وعلامات السعادة والبهجة بادية على ملامحها.

فكرة مستوحاة من فيلم "365 يوم سعادة"

ويبدو أن إسلام استوحى الفكرة من الفيلم المصري الشهير "365 يوم سعادة"، الذي تتضمن إحدى مشاهده اللحظة التي يفاجئ فيها أحمد عز زوجته دنيا سمير غانم بذات الطريقة، حتى أن الحركة التي قام بها إسلام من رفع إبهام يده أثناء عناق زوجته تتشابه بحركة أحمد عز في الفيلم.