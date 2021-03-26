مطالبة سارة التونسي بتعويض 10 ملايين جنيه بسبب (حرب أهلية)!

أقام المستشار هيثم عباس دعوى تعويض بصفته وكيلًا عن شركة (العدل جروب) ضد الفنانة سارة التونسي، يطالبها بتعويض 10 ملايين جنيه، للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية)، لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية، وتحدد جلسة 30 مارس الجاري، لنظرها أمام هيئة التحضير بالمحكمة.

و كانت والفنانة سارة التونسي قد قالت إنها تعرضت خلال الفترة الماضية لضغوط كثيرة، بعد أزمتها مع صناع مسلسل (حرب أهلية).وكشفت عن تفاصيل الخلاف من خلال منشور طويل عبر حسابها الشخصي على موقع (فيسبوك) قالت خلاله: (احتراما لجمهوري العزيز وللصحفيين ووسائل الإعلام التونسية والمصرية، والعربية عموما، واحتراما لأصول المهنة، أعتذر لأنني لم أخض في أي تفاصيل بخصوص كواليس مسلسل حرب أهلية).

وأضافت: (ما حدث قمت بإثباته في محاضر رسمية، ولم أخض في التفاصيل إلى حين استكمال تحقيقات النقابة والجهات القضائية، رغم حجم الضغوط التي أتعرض لها لمنعي من استكمال ما بدأت.. لكن كلي ثقة في القضاء المصري).

وتابعت: (لم أود الإدلاء بأي تصريحات ولكن حفاظا على سمعتي (الشخصية والمهنية) والتي تمسني وتمس عائلتي وبلدي تونس بشكل أكبر، فإنني أنفي كل ما تردد على لسان شركة العدل جروب، بخصوص حصولي على تصريحات العمل أو أن يكون لدي مشاكل قانونية في مصر، أو أن أكون تسببت في مشاكل في كواليس المسلسل، وكل من ساهم في إشاعة مثل هذه الأقاويل والاادعاءات الكاذبة سيحاسب قانونا بتهمة التشهير وتشويه السمعة).

يذكر أن سارة التونسي جاءت بديلة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي . ومسلسل (حرب أهلية)ت من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم يسرا، وباسل خياط، وأروى جودة، وجميلة عوض، ومن المقرر عرضه رمضان المقبل.