مطالبة سارة التونسي بتعويض 10 ملايين جنيه بسبب (حرب أهلية)!

أقام المستشار هيثم عباس دعوى تعويض بصفته وكيلًا عن شركة (العدل جروب) ضد الفنانة سارة التونسي، يطالبها بتعويض 10 ملايين جنيه، للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية)، لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية، وتحدد جلسة 30 مارس الجاري، لنظرها أمام هيئة التحضير بالمحكمة.
و كانت والفنانة سارة التونسي قد قالت إنها تعرضت خلال الفترة الماضية لضغوط كثيرة، بعد أزمتها مع صناع مسلسل (حرب أهلية).وكشفت عن تفاصيل الخلاف من خلال منشور طويل عبر حسابها الشخصي على موقع (فيسبوك) قالت خلاله: (احتراما لجمهوري العزيز وللصحفيين ووسائل الإعلام التونسية والمصرية، والعربية عموما، واحتراما لأصول المهنة، أعتذر لأنني لم أخض في أي تفاصيل بخصوص كواليس مسلسل حرب أهلية).
وأضافت: (ما حدث قمت بإثباته في محاضر رسمية، ولم أخض في التفاصيل إلى حين استكمال تحقيقات النقابة والجهات القضائية، رغم حجم الضغوط التي أتعرض لها لمنعي من استكمال ما بدأت.. لكن كلي ثقة في القضاء المصري).
وتابعت: (لم أود الإدلاء بأي تصريحات ولكن حفاظا على سمعتي (الشخصية والمهنية) والتي تمسني وتمس عائلتي وبلدي تونس بشكل أكبر، فإنني أنفي كل ما تردد على لسان شركة العدل جروب، بخصوص حصولي على تصريحات العمل أو أن يكون لدي مشاكل قانونية في مصر، أو أن أكون تسببت في مشاكل في كواليس المسلسل، وكل من ساهم في إشاعة مثل هذه الأقاويل والاادعاءات الكاذبة سيحاسب قانونا بتهمة التشهير وتشويه السمعة).
يذكر أن سارة التونسي جاءت بديلة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي . ومسلسل (حرب أهلية)ت من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم يسرا، وباسل خياط، وأروى جودة، وجميلة عوض، ومن المقرر عرضه رمضان المقبل.