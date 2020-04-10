معتصم النهار في (سكر زيادة) لنادية الجندي و نبيلة عبيد

انضم الفنان السوري معتصم النهار والفنان المصري ناصر سيف إلى قائمة ضيوف شرف مسلسل (سكر زيادة)، للنجمتين الكبيريتن نادية الجندي ونبيلة عبيد، والجاري تصويره حاليا فى دولة لبنان، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، حسب موقع اليوم السابع.

مسلسل (سكر زيادة) مأخوذ من فورمات أمريكي وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك في العمل كل من الفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسي عجرم، هيفاء وهبي، أحمد فهمي، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعا ومن إخراج وائل إحسان.

يذكر أن معتصم النهار يشارك أيضا في مسلسل (أسود فاتح)، من بطولة هيفاء وهبي، وروجينا وأحمد فهمى وشريف سلامة ، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.