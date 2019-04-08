معرض عالم الجمال والصحة والسبا في الشرق الأوسط 2019

يُقام معرض عالم الجمال والصحة والسبا في الشرق الأوسط، المعرض الرائد في المنطقة لمنتجات التجميل والشعر والعطور والبشرة في دبي من 15 إلى 17 أبريل.



في عام 2018، شارك في المعرض أكثر من 1700 عارضاً من 62 دولة في 25 جناحاً. ويتضمن المعرض أحدث المنتجات والاتجاهات بمشاركة أخصائيي التجميل البارزين والموهوبين. انضموا إلى الآلاف من زوار هذه الفعالية السنوية، لتطّلعوا على أحدث الاتجاهات في عالم الجمال وتتعرفوا على العلامات التجارية المشاركة.