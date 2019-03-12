مسلسل "باب الحارة"

كثر الحديث منذ العام الماضي وحتى الآن حول المسلسل الشامي الشهير "باب الحارة" والذي رافق المشاهدين لسنوات عديدة، إلى أن أصبح جزءًا أساسيًا في رمضان، ولكن دائمًا ما كانت الأخبار حول مشاركة النجوم أو اعتذارهم عن العمل بعد أن اعتادهم الجمهور محل قلق لدى العديد بسبب المنحنى الدرامي الذي سيأخذ شكلًا مختلفًا بالتأكيد.

وبعد أن تداولت المواقع في الفترة الماضية أنباء عن اعتذار عدد من نجوم باب الحارة مثل "الحكيم أبو عصام" الذي يجسد شخصيته الفنان عباس النوري، و "العقيد أبو النار" لصاحب الشخصية علي كريم، انضم إلى ركب المغادرين الفنان ميلاد يوسف الذي يؤدي شخصية "عصام" والذي رافق العمل منذ الجزء الأول.

الجدير بالذكر أن السبب الذي أدى إلى عدم تواجد مسلسل "باب الحارة" ضمن الخارطة الدرامية في سباق رمضان 2018، هو حدوث مشاكل على الشراكة بين شركة "ميسلون" الإنتاجية وشركة "قبنض" للمنتج محمد قبنض، وبعد تدخل القضاء لحل النزاع ففي الغالب سيكون قبنض هو المنتج للجزء العاشر في رمضان 2019.