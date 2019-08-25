منافسًا لنجوم هوليوود.. أكشاي كومار النجم الهندي الوحيد في قائمة فوربس لأعلى النجوم أجرًا لعام 2019

لعالمي هوليوود وبوليوود سماتهما الخاصة، وكلاهما له شعبية كبيرة حول العالم، وفي حين أنه في كل عام، تكشف لنا مجلة فوربس الأمريكية عن قائمتها لأعلى النجوم أجرًا، والذين يكون معظمهم من نجوم هوليوود، إلا أنه هذا العام كان لعالم بوليوود بصمته على قائمة فوربس للنجوم الأعلى أجرًا لعام 2019.

في منافسة شرسة بين أبرز نجوم هوليوود، احتل النجم الهندي "أكشاي كومار" المركز الرابع في قائمة فوربس لأعلى الممثلين أجرًا هذا العام، متفوقًا بذلك على عدة نجوم، بما في ذلك "كريس إيفانز" و"ويل سميث" أيضًا.

وفي القائمة التي كشفت عنها فوربس يوم الأربعاء، يعد "أكشاي" هو النجم الهندي الوحيد الذي ينضم إلى قائمة هذا العام.

هذا وكان النجم "دوين جونسون"، ذا روك هو صاحب المركز الأول، حيث جنى ما يصل إلى 89 مليون دولار، وذلك في الفترة بين يونيو 2018 وشهر يونيو هذا العام، وذلك بفضل برنامجه "بولرز" ومشاركته في فيلمي "جومانجي: ويلكم تو ذا جانغل" و"جومانجي: ذا نيكست ليفل".

وحسبما نشرته القائمة، كان المركز الثاني من نصيب الممثل "كريس هيمسورث"، إذ جنى 76 مليون دولار، وهي ثروة حصل عليها من أحدث أعماله "مين إن بلاك: إنترناشيونال" و"أفينجرز: إند غيم".

وبـ 66 مليون دولار، جاء "روبرت داوني جونيور" في المركز الثالث، وكما ذكرنا أعلاه، احتل نجم بوليوود "أكشاي كومار" المركز الرابع، حيث بلغ أجره مؤخرًا ما يصل إلى 65 مليون دولار، متفوقًا بذلك على "جاكي شان" الذي تلاه في المركز الخامس بأجر بلغ 58 مليون دولار.

بالإضافة إلى الممثل الأمريكي "برادلي كوبر" الذي جاء في المركز السادس بـ 57 مليون دولار، وتلاه "آدم ساندلر" في المركز السابع بنفس قيمة الأجر.

بينما كان المركز الثامن من نصيب "كريس إيفانز" الشهير بـ "كابتن أمريكا"، والذي جنى ما يُقدر بـ 43 مليون دولار، وتلاه في المركز التاسع الكوميديان الأمريكي "بول رود" والذي جنى 41 مليون دولار.

وعلى عكس المتوقع، جاء النجم "ويل سميث" في مؤخرة القائمة، حيث جنى ما يُقدر بـ 35 مليون دولار.

ومثلما كشفت فوربس عن قائمتها الخاصة بالنجوم، من المقرر كشفها عن قائمة أعلى النجمات أجرًا يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس.

هذا ولوحظ غياب جورج كلوني عن قائمة فوربس لهذا العام، رغم أنه كان متصدرًا لقائمة الممثلين الأعلى أجرًا للعام الماضي، إذ جنى 239 مليون دولار.

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