منة شلبي تصدم متابعيها وتطل عليهم بشكل مختلف تمامًا (صورة)

منة شلبي

فاجأت الفنانة المصرية منة شلبي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما نشرت عبر حسابها على موقع إنستغرام أحدث صورها، والتي بدت فيها بشكل مختلف تمامًا عن ذي قبل، ولاقت الصورة تفاعلًا لافتًا حيث وصلت عدد الإعجابات لأكثر من 100 ألف.

وظهرت منة شلبي في الصورة بشعر قصير لونه مائل للبني الغامق، وبرز النمش بشكل واضح على وجهها الذي أصبح مائلًا للسمرة، وتركت تعليقًا بالإنجليزية قالت فيه: " اجعل وجهك في اتجاه الشمس، ولن ترى الظلال أبدًا، هذا ما تفعله زهور عبّاد الشمس" .

وكانت التعليقات على صورة منة إيجابية بنسبة كبيرة من قبل المتابعين وحتى من قبل زملائها في الوسط الفني الذين أشادوا بجمالها وأناقتها، بينما طالب قسم آخر الفنانة المصرية بأن تتوقف عن خسارة الوزن لأنها كانت أجمل في السابق بحسب رأيهم.

يشار إلى أن الفنانة منة شلبي تنشغل في الوقت الحالي بالتحضير للعمل من جديد مع الفنان أحمد حلمي في فيلمه القادم "خيال مآته"، حيث أنها شاركت معه سابقًا في فيلم "كده رضا" وشاركت أيضًا في فيلم "آسف على الإزعاج".