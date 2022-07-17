منة عرفة تسخر من شائعات حملها: "ده كروش"

أثارت الفنانة المصرية منة عرفة التساؤلات حول حقيقة حملها بطفلها الأول من زوجها المطرب محمود المهدي، بعد أحدث ظهور لها.

منة عرفة وشائعات حملها

شاركت منة عرفة متابعيها عبر حسابها في موقع "إنستغرام" صورتين صيفيتين لها، حيث ارتدت فستانًا أسود اللون بسيط جاء بقصة ضيقة، مُبرزًا تقاسيم جسدها الرشيق، في حين أسدلت خصلات شعرها على جانبي كتفها، واعتمرت قبعة كبيرة من القش، كما تزيَّنت بقلائد من الصدف وأساور ذهبية.

وما كان مجرد لقطة عفوية لإجازة صيفية، تحوَّل إلى مادة دسمة للشائعات، فقد أشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الفنانة الشابة حامل بمولودها الأول، بعدما لاحظوا بطنها المنتفخ أسفل الفستان.





منة عرفة تنفي شائعات حملها

ولم تستطع منة التزام الصمت إزاء هذه الشائعات، فقد شاركت مقطع فيديو عبر خاصية "إنستغرام ستوري" تنفي من خلاله حملها، فحينما سألتها إحدى المتابعات قائلة "ألف مبروك الحمل.. باين"، أجابتها ممازحة وهي في حالة من الصدمة: "إيه الي هو باين، ده كروش، كلت فطار خفيف شوية مفيش حمل.. بعدين لدرجة دي متعودين علي ممشوقة القامة".

وفتحت منة باب الحوار مع متابعيها بعد ابتعادها عن السوئال ميديا لفترة طويلة نوعًا ما، فحينما سألتها إحدى المتابعات ما إذا كانت ترد بتغيير اسمها، أجابتها أنها كرهت اسمها في فترة الطفولة وألقاب الدلع خاصته مثل "منوشة، منمن، وغيرها)، لافتةً إلى أنها كانت ترغب بأن يطلق عليها سم خديجة أو عائشة أو ليلى.

وحول المهنة التي تريد العمل بها في حال لم تكن ممثلة، كشفت أنها رغبت في العمل كخبيرة مكياج، أو مهندسة ديكور.

أما بشأن المطربين والمطربات الذين تحب الاستماع إليهم، أجابت أنها شخصية مزاجية في الأغاني، فكل فترة تختار نوع معين من الموسيقى والأغاني، لكن بشكل عام تفضل إليسا، وفضل شاكر، وأنغام.